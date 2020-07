Wunsch nach einem positiven Heimabschluss

FC Mohren Dornbirn bekommt es im letzten Auftritt zuhause mit starken Young Violets Austria Wien zu tun

Alle Infos, Daten, Fotos, Videos zum Spiel FC Dornbirn vs Young Violets Austria Wien

Mit Riesenschritten nähert sich endlich das Saisonende in der 2. Liga. Elf Meisterschaftsspiele nach dem Restart in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs in nur 56 Tagen kostete schon unglaublich viel Substanz, Ausdauer und Kraftreserven. „Wir dürfen den jungen, technisch versierten und quirligen Talenten von Austria Wien keine Räume lassen und müssen kompakt über 90 Minuten hochkonzentriert nochmals ans Werke gehen. Ein Punkt wäre schon zufriedenstellend. Der starke Gegner hat viele gute Einzelspieler in ihren Reihen, es dürfen uns keine Eigenfehler passieren“, sagt FC Mohren Dornbirn Trainer Markus Mader (52).

Nach dem 5:2-Schützenfest gegen Horn will Dornbirn im zweiten Auftritt zuhause in sieben Tagen wieder nochmals glänzen. Ohne den gelbgesperrten Innenverteidiger Anes Omerovic müssen die Rothosen ran. Dafür kommt Andreas Malin aus dem Urlaub zurück und wird seine Position übernehmen. Hinter dem Einsatz von Deniz Mujic (Adduktoren), Franco Joppi (Hüftbeuger) und Christoph Domig (muskuläre Probleme) steht ein dickes Fragezeichen. Ein letztes Mal wird Alexander Huber für die Rothosen auflaufen und wechselt dann zum Vorarlbergligaklub Admira Dornbirn. Dafür sind die zuletzt verletzten Abwehrspieler Altach Leihgabe Leonardo Zottele und Eigenbau Marcel Krnjic wieder einsatzbereit.

Am letzten Spieltag gastiert Dornbirn nächsten Freitag bei BW Linz in Oberösterreich. Am 13. August erfolgt auf der Birkenwiese der Trainingsstart für die neue Saison. Noch immer gibt es keine Neuverpflichtungen und mit Marcel Krnjic ist bislang nur ein gelernter Innenverteidiger auf dieser Position im Aufgebot. „Es kann noch so viel passieren. Es werden uns viele neue Spieler angeboten. Bis zum Transferende am 5. Oktober müssen aber noch qualitativ starke Kicker zu meiner Mannschaft stoßen“, so Markus Mader.