Wundervoller Ausflug der SPÖ-Frauen Bludenz an den Lago Maggiore

Dem Angebot von Stadtobfrau Erika Pichler einen schönen Tag in Cannobio zu verbringen, folgten viele Personen.

Bella Italia ist immer eine Reise wert. Anfangs spielte das Wetter leider nicht mit, die erste Pause mit einer guten Stärkung fand bei Regen und niedrigen Temperaturen statt. Je näher man an den Lago Maggiore kam, desto mehr hatte der Wettergott ein Einsehen mit der großen Gruppe, in der sich auch der Bludenzer Stadtrat Andreas Fritz-Wachter, die Bezirksvorsitzende Andrea Hopfgartner, die Obfrau des Pensionistenverbandes Christine Schmidmayr und die langjährige Landesfrauenvorsitzende Olga Pircher befanden. Cannobio bietet für jeden etwas, einen Spaziergang am See, bummeln in der Fußgängerzone und unzählige Marktstände mit interessanten Dingen. Eine Reihe von Restaurants und Cafés lud zum gemütlichen Verweilen und Genießen ein.