Wunderschönes kleines, charmantes Adventsmärktle

Viele nahmen sich Zeit und kamen vorbei

Röthis Weihnachtliche Stimmung gab es im Vorderlandhus-Innenhof. Bereits zum achten Mal fand das kleine, charmante Adventsmärktle statt. Zahlreiche Aussteller, darunter viele Vereine, gemeinnützige Organisationen und einige Klassen der Mittelschule boten ihre ausgesuchten Waren und Spezialitäten an und versetzten so die zahlreichen Besucher in Weihnachtsstimmung.

Auch für das leibliche Wohlergehen der Marktbesucher war von Anfang an gesorgt, viele ließen sich die vor Ort gebackenen Waffeln schmecken. Selbstgemachte Kekse, von Ehrenamtlichen gebacken, Glühwein und Kinderpunsch rundeten das Verwöhnprogramm ab. „Der Erlös aus dem Weihnachtskeksverkauf kommt den Bewohnern des Vorderlandhus zu Gute“, so Nicole Beck von der offenen Jugendarbeit. Und so konnten sich Bewohner und Besucher wieder traditionell in den Advent einstimmen. LOA