WSV Altach vor herausfordernder Saison

Die aktuelle Situation stellt auch den Wintersportverein Altach sowohl sportlich wie auch wirtschaftlich vor große Herausforderungen.

WSV Obmann Oliver Rohrer bedankt sich an dieser Stelle beim Vorstand, den Beiräten, Trainern, Übungsleitern, Instruktoren und Mitgliedern für die Mitarbeit im vergangenen Vereinsjahr und gibt zu bedenken, dass Vereine nur durch ehrenamtliches Engagement funktionieren können. Auch Ehrungen gibt es in diesem Jahr zu vermelden und so feierte Erwin Martin seine 50-jährige Vereinszugehörigkeit und Sabine und Thomas Schneider sowie Gudrun Partl gehören dem WSV Altach bereits seit 25 Jahren an. Mit allen Jubilaren wird zu gegebener Zeit auch noch persönlich Kontakt aufgenommen. Über die weiteren Termine im Verein, sowie Skikurse wird der WSV Altach natürlich frühzeitig informieren. MIMA