W'ortwechsel im Johann

Im Rahmen der Dialoginitiative "W'ortwechsel" ist am Dienstagabend, 7. Mai 2019 die Direktion des vai - Verena Konrad - zu Gast.

Verena Konrad, Direktorin des vai – des Vorarlberger Architektur Instituts. Die studierte Kunsthistorikerin kuratiert Ausstellungen, hat Lehraufträge an verschiedenen Universitäten und war 2018 Kommissärin und Kuratorin des Österreichischen Beitrages zur Architekturbiennale in Venedig. Dies mit so viel Erfolg, dass Sie 2020 Jurymitglied der österreich. Beiträge zur Architekturbiennale sein wird. Sie ist nicht nur in der Kunstkommission des Landes sondern auch im Raumplanungsbeirat des Land Vorarlberg und im Beirat für Baukultur im Bundeskanzleramt.