Wort und Klang mit Mönchgesang

Domino s´Hus am Kirchplatz und Bibliothek Frastanz luden zur Lesung über den Berg Athos ein.

FRASTANZ Eine autonome Mönchrepublik mit einer rund tausendjährigen Geschichte, dazu atemberaubende Naturschönheiten zwischen felsigem Gebirge und blauem Meer: Der Heilige Berg Athos auf der griechischen Halbinsel Chalkidiki übt einen besonderen Zauber aus. Mit seinen orthodoxen Klöstern zieht er Pilgernde aus aller Welt an.

In über 30 Jahren hat sich Willi Schmutzhard den Athos nun schon 36 mal „ergangen“. Aus diesem einzigartigen Erfahrungsschatz entstand ein besonderes Buchprojekt, das der Buchautor zahlreichen Gästen im Haus der Begegnung in Frastanz vorstellte. „Berg Athos: Erlebnisse, Begegnungen, Reflexionen“ lautet der passende Titel seines Buchs, das auf über 200 Seiten tief in die Welt des Heiligen Bergs Athos eintaucht.