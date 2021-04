World-Budo-Day Kampfkunst kennt keine Grenzen

Insgesamt werden am 1. Mai 25 Experten aus der ganzen Welt ihre Kampfkunst vorstellen.

World Budo-Day am 1. Mai

Viele Menschen, die Sport im Verein betreiben möchten, durchleben gerade eine schwierige Zeit. Sporthallen sind geschlossen und die Mitglieder müssen zu Hause bleiben. Ein Sporttraining, wie es viele in ihrem Verein gewohnt sind, ist derzeit nur bedingt oder gar nicht möglich.

Es ist aber gerade auch jetzt die Zeit nicht still zu sitzen und sich weiter zu entwickeln. Eine Krise kann auch eine Chance sein. Daher ist vor gut einem Jahr der World Budo Day ins Leben gerufen worden. Eine online Kampfkunst-Veranstaltung mit vielen hochrangigen Meistern und dem Ziel, "Grenzen" zu überwinden. Nach dem Erfolg von 2020, über 1800 Teilnehmer trainierten den ganzen Tag Karate und andere Kampf-Künste, findet nun der World Budo Day zum 2. Mal statt.

"Beim World Budo-Day unterrichten einen ganzen Tag lang Kampfkunstexperten aus der ganzen Welt. Jeder, der an Kampfkunst interessiert ist, kann live und online mit trainieren, einfach von zu Hause aus, aus der ganzen Welt und das völlig kostenlos. Trotz geschlossener Grenzen, Ausgangsbeschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen, die zur Zeit gelten, lassen wir uns nicht abhalten, unsere Idee der Kampfkünste in die Welt zu tragen. Der Geist des Budo kennt keine Grenzen!“, so World Budo Day Organisator Stefan Mayr.