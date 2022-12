Workshops inmitten der Fesch'Szene

15. Fesch'Markt begeistert die Montfortstadt.

FELDKIRCH Am letzten Wochenende war es wieder soweit: Der Fesch’Markt ließ das Pförtnerhaus Feldkirch im künstlerischen Glanze erstrahlen. Bereits zum 15. Mal fand das Marktfestival für Design, Food und Lifestyle in Vorarlberg statt. Dabei reisen zahlreiche Start-Ups und Kleinproduzenten von Nah und Fern an, um ihre Kreationen aus den Bereichen Kunst, Mode, Kosmetik, Möbel, Kids, Sport, Papeterie, Vintage, Schmuck, Delikatessen und Food vorzustellen. Auf zwei Stockwerken sind allerlei Besonderheiten zu entdecken – von selbstgemachtem Schmuck, über Illustrationen und Kunstwerken, bis hin zu Holzportemonnaies – der Fesch’Markt hat jedes Mal vieles für jeden zu bieten. Da freuen sich die Besucher besonders zur Vorweihnachtszeit, denn der eine oder andere wurde hier sicher wieder fündig.