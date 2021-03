Workshops für Lehrlinge aus dem Montafon

Auf Anregung des Montafoner Tourismusbeirats wurde zu Anfang des Jahres eine Online-Workshop-Reihe für Lehrlinge aus dem Tourismus ins Leben gerufen um den Nachwuchs-Touristikern im Tal, trotz geschlossener Betriebe, einen Einblick in die vielfältige Welt des Tourismus zu bieten.

Gemeinsame Durchführung

Bei den bisherigen Terminen konnten bereits unzählige Teilnehmer aus 13 Betrieben für unterschiedliche Themen begeistert werden. Insgesamt neun Touristiker und Hoteliers aus dem ganzen Tal beteiligen sich aktiv an der Gestaltung und Umsetzung der Workshops und garantieren somit eine professionelle Ausbildung der Lehrlinge - auch in schwierigen Zeiten wie diesen. Hotel Zimba, Sporthotel Grandau, Hotel Fernblick Montafon, Aktiv & Spa Hotel Alpenrose, Alpenhotel Montafon, Sporthotel Silvretta Montafon, Hotel Vitalquelle Montafon, Relax- & Vitalhotel Adler sowie das Löwen Hotel Montafon sorgen somit dafür, dass wichtige Themen, Schwerpunkte und Praxisbeispiele an die Nachwuchsfachkräfte im Tal vermittelt werden können. „Wir haben diese Krise als Chance genutzt und haben gemeinsam dafür gesorgt, dass die Ausbildung unserer Fachkräfte von Morgen nicht auch noch auf der Strecke bleibt. Das wäre auf diese Weise vermutlich im laufenden Betrieb nicht so einfach möglich gewesen. Ich freue mich sehr über diese Entwicklung, die sich insgesamt sehr positiv auf die Qualität der Lehren im Tourismus auswirken wird“, sagt Yvonne Grabher-Agueci vom Sporthotel Grandau.