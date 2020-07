Workshop für zeitgenössischen Tanz des Vereins Terpsichore

Vom 17. bis 19. Juli 2020 tanzten die Mitglieder des Vereins Terpsichore mit viel Motivation bei einem eigens für sie organisierten Workshop für zeitgenössischen Tanz mit Carmen Pratzner.

„The show must go on“ auch in Corona Zeiten! Die Tänzerin und Pädagogin Carmen Pratzner hat selbst ihre Wurzeln im Verein Terpsichore und kam nun, nach ihrer Ausbildung am Konservatorium in Wien und mehreren Berufsjahren, zurück nach Bregenz um den jungen Tänzerinnen ihren Tanzstil zu vermitteln.