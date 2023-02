Worauf Vorarlberger in der Fastenzeit verzichten

Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. VOL.AT hat sich umgehört, worauf Vorarlberger heuer verzichten.

Süßigkeiten, Kaffee oder Autofahren. Worauf verzichten Vorarlberger in der Fastenzeit? Bei einer VOL.AT-Umfrage in Dornbirn waren unterschiedlichste Antworten mit dabei.

Süßigkeiten, Alkohol und Kaffee



Maria aus Dornbirn will ganz klassisch versuchen, keine Süßigkeiten mehr zu naschen. Clemens aus Dornbirn will sich besinnen und schätzen, was er hat. Er wolle etwas aktiver durch den Tag gehen und Sachen wahrnehmen, etwa auch Mahlzeiten. Karl aus Dornbirn will den Alkohol weglassen. "Fastenzeit ist einfach irgendwie eine Pflicht, dass ich faste", meint er. "Das mache ich jedes Jahr."

Rebecca aus Dornbirn will generell das fasten bzw. weglassen, was nicht gesund sei. Das mache sie aber nicht nur in der Fastenzeit, erklärt sie gegenüber VOL.AT. Isabella aus Dornbirn verzichtet "einfach so" auf Süßes. Das Ehepaar Fischer aus Wolfurt will den Bohnenkaffee weglassen und macht zusätzlich gemeinsam eine Hildegard-von-Bingen-Kur.