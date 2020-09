Woran erkenne ich gutes Olivenöl?

Erstgepresst, Kaltgepresst, Natives Olivenöl… Die angeblichen Qualitätsmerkmale auf den oft so edel präsentierten Flaschen, halten nicht immer was sie versprechen. Nicht selten decken Konsumentenschutzvereine Skandale der Lebensmittelindustrie auf.

Wie lande ich also einen wirklich gesunden Treffer? Ernährungsexpertin Angelika Kirchmair klärt auf und gibt Antworten auf die meist gestellten Fragen.

Kaltgepresstes Olivenöl sollte nicht erhitzt werden, sondern nur erwärmt. Sollte das Fett in der Pfanne zu riechen beginnen, wurde es zu lange oder zu stark erhitzt.

„Ein Löffel am Tag ist gesund.“ Dieser vielverbreitete Mythos kann die Ernährungsexpertin nicht bestätigen. Olivenöl ist kalorienhaltig und entfaltet seine Wirkstoffe außerdem am besten in Kombination mit anderen Nahrungsmitteln.