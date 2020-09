„Wollte nie eine Wald- und Wiesenmalerin werden“

Elfi Mayer-Kollmannsberger zeigt ihre Acrylbilder im Rahmen einer Ausstellung.

Dornbirn. Ausgerechnet bei einem Klassentreffen bekam Elfi Mayer-Kollmannsberger den Anstoß zur Malerei. Es war 1985, erinnert sie sich genau an die Begebenheit, als ihr die Lehrerin aus der letzten Klasse das Bild zeigte, das sie ihr als 14-Jährige zum Schulabschluss geschenkt hatte. „Die Zeichnung zeigt eine Winterlandschaft, einfach und doch klar im Ausdruck, ich war verblüfft und dachte: eigentlich hättest du Talent“, erzählt die heute 79-jährige Dame. Doch damals nahmen sie Familie und Beruf so sehr in Anspruch, dass sie sich selbst vergaß. Und genau das wollte sie bald ändern. Bei einer Vernissage lernte sie den Künstler Siegfried Kresser kennen. „Wir verstanden uns auf Anhieb und ich fragte ihn, ob er mich unterrichten würde. Im Herbst 1988 bekam ich leider keinen Platz mehr“, erzählt sie weiter, „doch ein halbes Jahr später war ich dabei. Mit Grundfarben, Pinseln und einem Aquarell-Block ausgestattet, startete ich in den ersten Malkurs.“ Kresser habe ihr Talent erkannt und gefördert, wie sie selbst sagt, und sie habe bei ihm viel gelernt. Leider sollte es nicht lange dauern, der Künstler verstarb zwei Jahre später.