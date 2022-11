"Wollte das 'Cybrothel' immer in Kirche eröffnen"

Philipp Fussenegger: Ich wollte immer, dass wir das „Cybrothel“ in einer Kirche eröffnen – hätte aber nicht wirklich gedacht, dass das klappt. Überhaupt Räume für einen Puppen-Puff zu finden, war nicht einfach – selbst in Berlin nicht. (lacht) Durch Zufall habe ich aber gesehen, dass Räume in einer entweihten Kirche vermietet werden. Und schon bei der ersten Besichtigung hatten wir die Zusage. Mein Traum wäre ja ein Wellness-Tempel, in dem man mehrere Tage bleiben kann, in dem es neben dem „Cybrothel“ auch einen Club gibt und Hotel-Zimmer. Ein Ort, an dem man sich ganz ausleben kann. Ich bin mir sicher, so wird es irgendwann auch sein.