"Wollen Korruption wegfegen"

Die Feldkircherin Nina Tomaselli sitzt als Aufdeckerin für die Grünen im Ibiza-U-Ausschuss. W&W sprach mit ihr über ihren politischen Antrieb, das "Wiener Parkett", Sehnsucht nach Bergkäse, das "Kasperltheater" Politik und Korruption.

WANN & WO: Frau Tomaselli, Sie sind 2010 in die Vorarlberger Gemeindepolitik eingetreten und sitzen heute im Nationalrat und im Ibiza-U-Ausschuss. Hätten Sie damals gedacht, dass Ihre politische Karriere sich so entwickeln wird?

Nina Tomaselli: Wäre aus der Politik nichts geworden, wäre ich in die Wissenschaft gegangen – speziell Spieltheorie und Industrieökonomik. In dem Bereich geht es darum, aufzudecken, wie Konzerne ihre Macht auf dem Markt missbrauchen, sprich Monopolstellungen, Preisabsprachen, etc.

Nina Tomaselli: Mein Vater hat mir schon früh mitgegeben, dass man mit Eigenschaften wie Mut, Fleiß und Leidenschaft auf der sicheren Seite ist. „Vo nix kummt nix“, sagte er immer. Und das gilt in Wien genauso wie im kleinen Ländle. Das treibt mich auch an, weiterzumachen.

Nina Tomaselli: Ich verbringe ja nach wie vor viel Zeit im Ländle. Was ich aber schon sagen muss: Wien ist wirklich eine sehr coole Stadt, aber immer wenn ich hier bin, vermisse ich vor allem zwei Sachen: Einerseits den Bergkäse (lacht). Und noch viel wichtiger: Dass ich hier nicht in meiner Muttersprache reden kann. Den Dialekt versteht hier halt keiner und viele Vorarlberger sind im Parlament nicht vertreten. Wir sind nur zu sechst.

Nina Tomaselli: Ich komme damit schon klar. Aber wie es mir persönlich dabei geht, ist ohnehin völlig unwichtig. Wichtig ist das, was wir herausfinden. Und was wir herausfinden, zeigt ja auch, welches Sittenbild von der Politik gezeichnet wurde. Und das war ein Bild, das der Bevölkerung zurecht sauer aufstößt. Und das noch immer hohe öffentliche Interesse zeigt, wie wichtig unsere Arbeit ist.

Nina Tomaselli: Ja, durchaus. Denn das ist vielleicht auch gar nicht so ein falscher Begriff für das, was passiert – auch wenn‘s eigentlich gar nicht lustig ist. Aber manchmal fühlt man sich fast verpflichtet, sich bei den Menschen zu entschuldigen, für die Peinlichkeiten, die da von manchen Politikern präsentiert wurden. Stichwort „Bussi-Emojis“ und dergleichen. Dadurch leidet natürlich das Vertrauen in die Politik. Aber umso wichtiger ist es, dass jene Akteure, die eine Politik ablehnen, die für wohlhabende Freunde gemacht wird oder die sich über jegliche parlamentarische Regeln hinwegsetzt, alles dafür tun, die Korruption aus dem politischen Alltag in Österreich zu fegen.