„Wollen den Derbysieg in Lustenau nun bestätigen“

Recht optimistisch klingt FC Dornbirn Eigenbauspieler Florian Prirsch vor dem Prestigeduell gegen die Austria

Im Sommer 2022 ist der FC Mohren Dornbirn Eigenbauspieler Florian Prirsch (22) mit dem mehrjährigen Lehramtstudium an der Universität Innsbruck mit der Außenstelle PH Vorarlberg in Feldkirch fertig und hat dann auch den Bachelor wohl fix in der Tasche. Sein berufliches Ziel ist danach als Lehrer an einer Volksschule in Vorarlberg in den Fächern Mathematik und Geschichte zu unterrichten. Sportlich blieb er fast seinem Lieblingsklub FC Mohren Dornbirn als Spieler treu: Eineinhalb Jahre war er bei Rapid Wien Amateure und für eine halbe Saison spielte Prirsch bei den SCR Altach Juniors in der Westliga. 116 (!) Meisterschaftsspiele bestritt Florian Prirsch für Dornbirn. Aktuell stand er in dieser Saison in zwanzig von 22 Partien exakt 1377 Minuten auf dem Spielfeld. Im Auswärtsspiel am letzten Freitag in Innsbruck (1:0 verloren) trug Prirsch nach dem Spiel gegen Kapfenberg schon zum zweiten Mal die Kapitänsbinde. Insgesamt war der Linksfüßer zum 50. Mal in der 2. Liga für Dornbirn im Einsatz.