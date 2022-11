Wolfurts Turnerinnen und Turner dominierten die Staatsmeisterschaften im Team-Turnen

Am Samstag, den 26. November gingen in der Hofsteighalle die 21. Österreichischen Staatsmeisterschaften im Team-Turnen über die Bühne.

327 Turnerinnen und Turner in 28 Teams aus 11 Vereinen aus ganz Österreich zeigten in der restlos ausverkauften Wolfurter Hofsteighalle ihr Können. Die TS Wolfurt war mit insgesamt sieben Teams vertreten und darf sich über acht Medaillen freuen.

Den offiziellen Staatsmeistertitel holte sich das Wolfurter Männer-Team: Niklas Bentele, Johannes Fenkart, Georg Gasser, Lukas Gmeinder, Christoph Höfle, Max Kühne, Linus Madlener, Ben Schneider, Tim Schneider und Felix Waibel setzten sich trotz einiger Unsicherheiten an der Tumblingbahn und am Trampolin aufgrund der deutlich höheren Schwierigkeiten gegen die weiblichen Wolfurter Titelverteidigerinnen durch. Spektakuläre Dreifachsalti und Doppelsalti mit mehreren Längsachsendrehungen begeisterten das Publikum, welches die Turner mit einer grandiosen Stimmung entlohnte. Trainer David Berchtel freute sich über den Sieg: „Auch wenn unsere Leistung nicht einwandfrei war und wir es eigentlich besser könnten – wir freuen uns natürlich sehr über den Sieg. Die Jungs haben hart gearbeitet und sich den Staatsmeistertitel absolut verdient. Ich bin stolz auf sie!”

Silber für die Damen

Das Damenteam der TS Wolfurt freut sich über den Vizestaatsmeistertitel und die Goldmedaille in der weiblichen Elite-Klasse. Eine erstklassige Bodenübung brachte dem Team die Tageshöchstnote und den ersten Platz an diesem Gerät. An der Tumblingbahn und am Trampolin unterliefen den Damen ein paar kleine Fehler, alles in allem zeigten aber auch sie tolle Sprünge und Topleistungen. „Wir können es besser, insgesamt bin ich mit den Mädels aber super zufrieden. Sie haben grandios als Team funktioniert und konnten ihre Leistung größtenteils super abrufen. Wir freuen uns sehr über den ersten Rang in der weiblichen Elite-Klasse und gratulieren den Jungs recht herzlich zum verdienten Sieg”, zeigte sich Trainer Emanuel Köb durchaus zufrieden.

Weitere Medaillen

Weitere Goldmedaillen für die TS Wolfurt holten das Junioren Mixed Team sowie die Mannschaft in der Offenen Klasse. Beide Teams zeigten an allen Geräten tolle Übungen mit kleineren Unsicherheiten. Die Damen der Offenen Klasse konnten sich gegenüber der Landesmeisterschaft punktmäßig nocheinmal steigern und siegten mit fast einem Punkt Vorsprung.

Die Silbermedaille in ihren Klassen holten sich das weibliche Team in der Klasse Jugend 2 und die Mannschaft in der Klasse Jugend 3. Das männliche Team in der Klasse Jugend 2 erreichte den vierten Rang.

Die TS Wolfurt gratuliert allen Teams recht herzlich zu den tollen Leistungen. August Reis, Obmann der TS Wolfurt, ist sehr stolz: „Ich freue mich sehr, dass wir in Wolfurt eine so tolle Veranstaltung durchführen konnten. Die Turnerinnen und Turner zeigten Topleistungen, und das Publikum wurde mit tollen Übungen verwöhnt. Ich möchte mich auch bei den zahlreichen Personen bedanken, ohne die eine Veranstaltung in dieser Größe nicht möglich wäre: das gesamte Organisationsteam, Trainer:innen, Wertungsrichter:innen, zahlreiche Helfer:innen in der Küche und der Halle, das Gerätekommando, Sprecher:innen während des Wettkampfs und den Organisatoren und Kommentatoren im Live-Stream. Toll, wenn man als Verein auf so viele Leute zählen kann.”