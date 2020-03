Wolfurter Marktplatz wurde zum Wahlkampffeld

Wolfurt. Das Team Natter, die Grünen und die SPÖ nutzten letzten Freitag den Wochenmarkt, um ihre Werbebotschaften zur Gemeindevertretungswahl unter die Leute zu bringen. Die FPÖ startete bereits am Valentinstag und verteilte am Markt Blumen.

Am Markteingang an der Kellhofstrasse präsentierte sich sie SPÖ mit Michael Pompl in einem tiefroten Marktzelt. Pompl hat offenbar im Gegensatz zu seinen anderen Kollegen, wie etwa Michael Ritsch in Bregenz, kein Problem, sich in roter Parteifarbe und mit SPÖ-Logo zu zeigen. Die Wolfurter Sozialdemokraten wahlkämpfen mit offenem Visier. In grüner Outdoorjacke war unter anderem Michaela Anwander für die Grünen im Wahleinsatz. Im Gespräch mit Marktbesuchern versuchte sie die Grünen Botschaften und Wahlunterlagen unters Volk zu bringen.

Natter lässt politische Mitbewerber leben

Ganz staatsmännisch gab sich Bürgermeister Christian Natter von der ÖVP. In einer kurzen Ansprache wies er nicht nur auf sein wahlwerbendes Team Natter hin. Er brachte auch einen Hinweis auf seine wahlkämpfenden Mitbewerber, die ebenfalls am Markt im Einsatz waren. Hier war die gute Zusammenarbeit in der Gemeindestube erlebbar, in der das gemeinsame Bemühen um eine gute Zukunft von Wolfurt über die Parteigrenzen hinweg spürbar wird.

Selbstgefertigt und weiterverwendbar

Natter und seine Vizebürgermeisterin Angelika Moosbrugger informierten über die etwas andere Wahlwerbung ihres Teams, die vor allem durch Nachhaltigkeit geprägt ist. „Wir haben uns bewusst gegen Wahlplakate und Wahlgeschenke aus Plastik und ohne Sinn entschieden“, betont Moosbrugger. „Alles, was verteilt oder aufgestellt wird, ist vom Team selbst gefertigt und auch weiterverwendbar.“ Neben Wahlprogrammen, gedruckt auf recyceltem Papier, wurden von den Kandidaten selbst gebackene Energieriegel verteilt. Einladend sind die ebenfalls vom Team selbst gezimmerten Ruhebänkle.