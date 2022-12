Wolfurt: Mit Pkw von der Straße abgekommen und in Graben gelandet

Gegen 19.40 Uhr kam es in Wolfurt am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall.

Am Dienstag, 20. Dezember 2022 gegen 19.30 Uhr fuhr eine 21-jährige Probeführerscheinbesitzerin mit ihrem Pkw von Dornbirn kommend auf der L190 Richtung Lauterach. Zeitgleich fuhr ein 45-jähriger Pkw-Lenker auf der Gegenfahrbahn Richtung Dornbirn. Aus noch unbekannter Ursache geriet die 21-Jährige mit ihrem Pkw links über die Sperrlinie in den Gegenverkehr.

Alle Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht

Alle Unfallbeteiligten wurden durch die alarmierte Rettung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Sie wurden durch den alarmierten Abschleppdienst abtransportiert. Die L190 war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung über die L41 war eingerichtet.