Verkehrsunfall in Wolfurt am Dienstagabend.

Unfall in Wolfurt: Mit Pkw von Straße abgekommen

Am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L190 in Wolfurt. Auf der Vorarlberger Straße kam ein Fahrzeuglenker von der Straße ab und landete mit seinem Pkw in einem Graben.

Die Feuerwehr musste das Fahrzeug mittels Kran bergen. Ob und wie viele Personen bei dem Unfall verletzt wurden ist aktuell nicht bekannt.