Wolfurt holte wieder Gold für seine Energiepolitik

Die diesjährigen europäischen Energy Awards wurden am 11. Juli in Kufstein durch das Bundesministerium für Klimaschutz verliehen.

Von den insgesamt 19 ausgezeichneten österreichischen Gemeinden wurden 12 mit dem eea Award in Silber prämiert, sieben sicherten sich mit dem eea Award in Gold die höchste Auszeichnung. Bei der Preisverleihung gehörte Wolfurt zu jenen sieben Gemeinden Österreichs, die mit dem European Energy Award in Gold ausgezeichnet wurden.