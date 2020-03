Als Marktgemeinde Wolfurt bieten wir Personen, die keine Nachbarschaftshilfe bekommen oder keine Familienmitglieder haben, einen Dienst an, der die Einkäufe bzw. Besorgungen erledigt.

Erfreulicherweise wurden bereits in den letzten Tagen einige Privatinitiativen in Wolfurt gegründet. Es gibt viele Personen, die sich in der Nachbarschaft zusammenschließen, einander unterstützen und helfen. Danke an alle helfende Hände in dieser Zeit! Unser Motto in dieser Zeit: „Wolfurt hebt zämm“!