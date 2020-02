Wolfurt fit für Zukunft machen

Wolfurt. Auf der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Stern“ stellte die Volkspartei Wolfurt am Donnerstag, 30 Jänner 2020, ihr Team und ihre Wahlziele für die kommende Gemeindevertretungswahl vor.

Der Gemeindechef kann auf erfolgreiche kommunale Projekte verweisen. So entstanden in den beiden letzten Jahren rund 100 zusätzliche gemeinnützige Wohnungen. Gemeinsam mit dem Unternehmen Doppelmayr wurde das Projekt Rickenbach entwickelt. Hier entsteht praktisch ein neues Dorfviertel, für das bereits erste Umsetzungen erfolgt sind. Heuer noch werden erste Baumaßnahmen gesetzt werden. Einrichtungen der Nahversorgung und Dienstleistungsangebote werden erste Schritte sein. Erfolgreich entwickelt wurde auch das Gewerbegebiet Hohe Brücke.

ÖVP-Landtagsklubobmann Roland Frühstück veranlasste die Umweltbemühungen von Wolfurt in seinem Grußwort zu der Aussage: „Wolfurt war schon grün, als die Grünen noch auf den Bäumen hockten!“ Wolfurt sei eine großartige Gemeinde mit Kultur und vor allem auch einer Begegnungskultur und zahlreichen guten Maßnahmen im Bereich der Asylpolitik und Willkommenskultur, so Frühstück, der im Hinblick auf die Kandidatur der Liste „HAK – Heimat aller Kulturen“ bei den Gemeindewahlen meine: “Wir sind Kultur”.

Neue Wege geht die Volkspartei Wolfurt auch in der Wahlwerbung. „Es wird keine Wahlplakate oder Wahlgeschenke aus Plastik und ohne Sinn geben“, betont Listenzweite Angelika Moosbrugger. Wahlgekämpft wird mit Vorträgen wie dem bereits erfolgten Klimavortrag von Christof Drexel, es wird vom Team selbstgebackene Energieriegel geben und Auftritte beim Wochenmarkt. „Alles, was verteilt oder aufgestellt wird, ist vom Team selbst angefertigt und auch weiterverwendbar“, betont Moosbrugger. Für Überraschungen im Wahlkampf will das Team mit selbstgezimmerten „Power- oder Aktivbänkle“ sorgen. „Wir wollen auf nachhaltige und umweltschonende Weise auf die Schwerpunkte des ‚Teams Bürgermeister Natter – Volkspartei Wolfurt und Parteifreie’ für die kommenden fünf Jahre aufmerksam machen“, so Moosbrugger. HAPF