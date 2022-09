Wolfsriss am Bodensee? DNA-Analyse abgeschlossen

DNA-Analyse abgeschlossen

In einer Pressemitteilung schreibt das Landesratsamt: „Hier wurde festgestellt, dass es keine Anzeichen auf Gewalt oder Bisswunden vor dem Tod gegeben hat." Die Kälber wurden für eine pathologischen Untersuchung an die Tierkörperbeseitigungsanstalt (TBA) Kraftisried gebracht. Dort wurde festgestellt, dass die "Hufen der beiden Tiere nicht belaufen waren, was dafürspricht, dass die Zwillingskälber bereits tot geboren wurden", so die Schwäbische.