Wolfs-Bescheid und Meilenstein in der Diabetesversorgung

Christian Pichler (WWF) und Markus Berndt (Unternehmensberater für betriebliche Gesundheitsförderung) sind am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE".

Die Versorgung von Diabetespatienten in Vorarlberg soll durch erweiterte Angebote verbessert werden. "Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist ein echter Meilenstein in der Behandlung der Volkskrankheit Diabetes", begrüßen Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher und der Vorsitzende des Landesstellenausschusses der ÖGK in Vorarlberg, Christoph Jenny, den im Juni gefassten Beschluss. Das Angebot zur Diabetes-Behandlung soll durch Einrichtung von vier Stützpunkten unter der fachlichen Leitung der Diabetesambulanz am LKH Feldkirch erweitert werden. Über die neuen Diabetesstützpunkte spricht Markus Berndt am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE".