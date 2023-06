Wolfgang Hermann auf Spurensuche

Der Vorarlberger Autor las in der Buchhandlung Rapunzel aus „Bildnis meiner Mutter“.

Dornbirn. Für den in Bregenz geborenen und in Dornbirn aufgewachsenen Wolfgang Hermann war der Besuch in der Buchhandlung Rapunzel gewissermaßen eine Reise zurück in seine Jugend. „Ich erinnere mich, dass ich hier mal in den Ferien als Briefträger gejobbt habe – die Bahnhofstraße war damals die schlimmste Straße in Dornbirn. Menschen wie Barbara Sohm mit ihrer schönen Buchhandlung haben dafür gesorgt, dass das heute nicht mehr so ist“, so der Schriftsteller, den es von Dornbirn aus in die ganze Welt verschlagen hat.

Ein Kind ihrer Zeit

Für sein neuestes Buch „Bildnis meiner Mutter“ ist Wolfgang Hermann noch weiter in der Zeit zurückgegangen – die Erzählung beginnt an einem Weihnachtsabend Mitte der 1920er Jahre, als Wolfgang Hermanns Mutter Anneliese etwa drei Jahre alt war. Wolfgang Hermann versucht in seinem Buch ein Porträt seiner Mutter abseits ihrer Mutterrolle zu zeichnen – als Grundlage dienen eigene Erinnerungen und Bilder aber auch die mit der Schreibmaschine verfassten Aufzeichnungen seiner Mutter. „Als Kind denkt man, seine Mutter zu kennen. Später kommt man drauf, dass man von einer geheimnisvollen Person mit vielen Facetten großgezogen wurde“, so der Autor.

Sehr persönliches Buch