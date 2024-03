Wolfgang Häusle übergab SMV-Taktstock nach 22 Jahren

Nach insgesamt über zwei Jahrzehnten als Kapellmeister der Schützenmusik übergab Wolfgang Häusle bei der 136. Jahreshauptversammlung am 1. März das Amt an Angela Palfrader, auch der Vorstand wurde größtenteils neu besetzt.

1998 schnupperte Wolfgang Häusle zum ersten Mal Kapellmeisterluft, damals noch als Kapellmeister-Stellvertreter. Bereits zwei Jahre später, am 14. Jänner 2000, übernahm er das Amt und leitete den Schützenmusikverein bei sämtlichen Ausrückungen, Konzerten und Proben bis zum 3. April 2014. Nach einer zweijährigen Unterbrechung nahm er wieder seinen Platz am Dirigentenpult ein und übernahm die musikalische Leitung des Vereins bis zum 1. März 2024. Mit seiner intensiven Probenarbeit, seiner tatkräftigen Mithilfe bei sämtlichen Veranstaltungen und seinem Engagement bei vielen Festen, die gefeiert werden konnten, hat Wolfgang den Verein über viele Jahre stark geprägt. Seine Karriere beim SMV ist jedoch noch lange nicht vorbei. Die Vereinsmitglieder freuen sich, ihn wieder auf der anderen Seite des Pultes in den eigenen Reihen als Musikant begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen heißt der Verein die gebürtige Südtirolerin Angela Palfrader, die ab März das Dirigat und die musikalische Leitung übernimmt. Der Schützenmusikverein und die Gemeinde Koblach danken Wolfgang Häusle sehr herzlich für seinen insgesamt 22-jährigen leidenschaftlichen Einsatz als Kapellmeister!