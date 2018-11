Wolfgang Frank hautnah Am Bach

Vor dem Konzert am Donnerstagabend gab es für die Fans ein Meet & Greet hinter der Bühne.

Wolfgang Frank lebt die Musik, begeistert mit seinem unerschöpflichen Repertoire die Massen und doch gab es an diesem Abend am Bach eine Premiere: „Das erste Mal veranstalte ich ein Meet & Greet für meine Fans“, so der Künstler. Von überall her waren seine Anhänger angereist, kein Weg war zu weit. Backstage ging es ab 18.30 Uhr fröhlich zu, Wolfgang Frank kennt keine Berührungsängste. Auf seine frische, sympathische Art begrüßte der Musiker die Gäste hinter der Bühne. Ein begeistertes Publikum rockte danach beim Konzert mit Wolfgang Frank & Band ab. Ob Songs wie Son of a preacherman, In the ghetto und proud mary, oder einfühlsamen Balladen, der Saal erbebte unter den Gefühlen, die nur durch die Musik ihren Ausdruck finden.