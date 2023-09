Wolf einfach abschießen? WWF-Experte Pichler meint ...

Die Diskussion um den Wolf in Vorarlberg, nicht zuletzt wegen eines zuletzt erlassenen und dann gerichtlich wieder aufgehobenen Abschussbescheides, verläuft mitunter hitzig. Christian Pichler vom WWF hat am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" den Standpunkt der Tierschützer erläutert.

Mehr als 20 Wolfsrisse sind in Vorarlberg bereits registriert worden - von bis zu vier unterschiedlichen Wölfen, sagt Christian Pichler, Artenschutzexperte des WWF. Der WWF ist eine von zwei Naturschutzorganisationen, die den Abschussbescheid, den die Bezirkshauptmannschaft Bludenz gegen jenen Wolf erlassen hat, der in der Region Silbertal/Klostertal mehrere Schafe gerissen hatte, bekämpfen.

An das Gesetz halten

Am Mittwoch war WWF-Experte Christian Pichler bei "Vorarlberg LIVE zu Gast, um den Standpunkt des WWF klarzumachen. "Wir sind nicht prinzipiell gegen Abschüsse von Wölfen." Aber die Politik müsse sich an das Gesetz halten. Das besagt: Der Abschussbescheid darf sich nur auf den betroffenen Schadwolf direkt beziehen und es müssen zuvor alle anderen Maßnahmen zur Vertreibung fehlgeschlagen sein. Laut WWF geschieht das in der Regel nicht. "Überall, wo wir vor Gericht gezogen sind, ist der Bescheid aufgehoben worden", sagt Pichler.