Wohnungsübergabe Im Steinach

Am 23. August 2022 fand die offizielle Wohnungsübergabe der VOGEWOSI und der Marktgemeinde Lauterach Im Steinach statt.

Im Beisein von Bürgermeister Elmar Rhomberg und Landesrat Wohnbaureferent Mag. Marco Tittler wurden die Hausschlüssel an die glücklichen Wohnungsmieter*innen übergeben, Pfarrer Werner Ludescher segnete das neue Heim und die künftigen Bewohner*innen. Die 23 barrierefreien Ein- bis Vierzimmerwohnungen befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Unterfeld, der Geh- und Radweg führt direkt an den zwei neugebauten Häusern vorbei. Die zentrale Wärmeversorgung und die Photovoltaikanlage sorgen für niedrige Betriebskosten. Wir wünschen allen Mieter*rinnen einen guten Start in ihrem neuen Zuhause!