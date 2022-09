"Wohnungssuche mit Hund? Keine Chance!"

Denn der Vermieter der 33-Jährigen hat Eigenbedarf angemeldet. „Das ist ja auch sein gutes Recht und passt. Er hat mir sogar angeboten, noch einen Monat länger in der Wohnung zu bleiben, falls ich gar nichts finde“, sagt Desiree. „Ich kann also nichts Schlechtes über ihn sagen.“ Das kann die Dornbirnerin aber stattdessen über die meisten übrigen Wohnungsanbieter im Land: „Ich habe dutzende Mietanfragen rausgeschickt. Und nur Absagen bekommen – jedenfalls wenn ich überhaupt eine Antwort bekommen habe.“

Der Knackpunkt jedes Mal: Lilly, die zehnjährige Bulldoggendame. „Lilly ist allein schon durch ihr Alter sehr ruhig und schläft die meiste Zeit. Aber ich verstehe schon die Vermieter: Das kann natürlich jeder sagen. Und schließlich gehen sie in gewisser Weise ein Risiko ein, wenn sie einen Hund in ihrer Wohnung erlauben“, räumt Desiree ein. „Aber dass wirklich niemand, nirgendwo einem eine Chance gibt, das ist halt schon krass.“

Sechs Jahre auf Suche

Nicht ohne den Hund

Das sagt die Mietrechtsexpertin

Dr. Annette Fritsch, Mietervereinigung Vlbg: „Es gibt für Mieter vier unterschiedliche Ausgangslagen: Keine Regelung zu Haustieren in Mietvertrag (MV) und/oder Hausordnung (HO), ein generelles Tierhalteverbot in MV/HO, individuelle Verbotsklauseln für bestimmte Tierarten sowie Haltung nur nach Erlaubnis.

Wohnung gesucht: Wer kann Jacqueline und Dusty helfen?

Jacqueline Malang und ihr Hund Dusty hoffen noch auf das Wunder, das Desiree Schneider und ihrer Lilly schon widerfahren ist: Sie suchen dringend eine eigene, leistbare Wohnung. „Die Größe ist mir egal, auch ein 1-Zimmer-Appartement würde mir reichen“, sagt Jacqueline. Wichtig wäre ihr nur, dass sie etwa in der Gegend zwischen Hörbranz und Dornbirn und nah an der Autobahn liegt, da Jacqueline zur Arbeit pendelt. Ihre Budgetobergrenze liegt bei 700 Euro. Wer eine Wohnung für sie hätte, kann sich an anja.foertsch@wannundwo.at wenden.

Ruhiger Sheltie-Opa mit Leckerli-Vorliebe: Dusty stellt sich vor

Um Vermietern ein Bild von Dusty zu vermitteln, schickt Jacqueline in jeder Bewerbung eine Vorstellung mit. Hier ein Auszug: „Guten Tag, mein Name ist Dusty. Ich bin zwölf Jahre alt, gehöre zur Rasse Sheltie und bin bei Jacqueline, seit ich zehn Wochen alt war. Früher machten wir sehr viel zusammen. Mittlerweile bin ich sehr ruhig. Ich habe Hüftprobleme, bin nicht mehr so fit und habe einen Hundewagen, weil ich nicht mehr lange laufen kann. Spielen würde ich noch gerne, aber das tut mir weh. Deswegen sind mir Tricks lieber, weil man für wenig Bewegung ein Leckerli bekommt. Ich mache nicht in Gärten, grabe nicht und wälze mich nicht in Dreck. Es wäre sehr schön, wenn wir eine Wohnung hätten.“