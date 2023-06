Wohnungsbrand: Personen von Balkon gerettet

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Wohnungsbrand in Götzis. Drei Personen wurden über den Balkon gerettet. Die Brandursache ist unklar.

Die Feuerwehr wurde am Dienstag gegen 13:50 Uhr zu einem Wohnungsbrand am Götzner Sonderberg gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Annahme, dass noch Personen in der Wohnung waren.