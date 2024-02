Kochtopf vergessen: Feuerwehr weckt alkoholisierten Bewohner aus Tiefschlaf

In Dornbirn kam es heute Nacht zu einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung aufgrund eines vergessenen Kochtopfes. Die Feuerwehr musste den alkoholisierten Bewohner aus einem tiefen Schlaf wecken und ins Krankenhaus bringen.

Heute Nacht gegen 03.50 Uhr entwickelte sich in Dornbirn in einem Mehrparteienhaus auf Grund eines vergessenen Kochtopfes auf eingeschaltetem Herd eine starke Rauchentwicklung. Die alarmierte Feuerwehr sowie die Polizei konnten mit dem Bewohner weder durch Klopfen noch durch Rufe Kontakt aufnehmen. Der Zutritt zur Wohnung wurde über ein gekipptes Fenster vorgenommen.

Mit Rauchgasvergiftung eingeliefert

In der verrauchten Wohnung wurde im Schlafzimmer ein Mann angetroffen, welcher auf Grund seiner Alkoholisierung aus einem Tiefschlaf geweckt werden musste. Dieser wurde mit einer Rauchgasvergiftung in das KH Dornbirn eingeliefert. Weitere Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Vor Ort waren die FFW Dornbirn mit 15 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen, die Rettung, die Polizei und Sicherheitswache Dornbirn im Einsatz.