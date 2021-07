Wohnungsbrand in Bregenz - Feuerwehr rettet Katze

In Bregenz-Vorkloster kam es am Freitagabend zu einem Wohnungsbrand. Verletzt wurde niemand.

Am Freitag gegen 18 Uhr wurden die Feuerwehren Bregenz-Vorkloster und Bregenz-Stadt zu einem Wohnungsbrand in die Vorklostergasse gerufen.

In einer Wohnanlage ist in einem Wohnzimmer aus bislang noch ungklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich lediglich eine Katze in der Wohnung. Diese konnte von den Einsatzkräften aus dem verrauchten Zimmer gerettet werden.