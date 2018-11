Wohnprojekt vor Fertigstellung

Die Alpenländische Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft errichtete eine Wohnanlage.

Im Bereich Untermarias entstand eine moderne Wohnanlage mit neun Wohneinheiten. Die ansprechende Architektur verhalf dem Projekt eine gute Eingliederung in das Umfeld. Das Niedrigenergiehaus verführt über eine Pelletsheizung und eine Solaranlage am Satteldach. Der dreigeschossige Neubau umfasst eine Wohnnutzfläche von insgesamt 753 Quadratmeter und wurde angepasst an die Hanglage errichtet. Bei den Einheiten handelt es sich um barrierefrei zugängige Wohnungen. Die Anlage ist mit einer Tiefgarage ausgestattet. Die Wohnungen sind über einen Personenaufzug erschlossen.