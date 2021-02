Wohnhaus in Feldkirch abgebrannt

Am Sonntagmorgen ist in Feldkirch-Gisingen ein Wohnhaus abgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Am frühen Sonntagmorgen ist in einem Wohnhaus in Feldkirch-Gisingen vermutlich im Dachstuhl ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Haus bereits im Vollbrand .