Wohnen zum Wohlfühlen

Amman-Bau lud zum Spatenstich für das neue Wohnprojekt „Campus“

Die neue Wohnanlage besticht durch ihre zentrale Lage in unmittelbarer Nähe der Mittelschule mit nur wenigen Gehminuten zum Ortskern und einer guten Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Die Wohnanlage wird in Massivbauweise erstellt und verfügt über großzügige Grünflächen. Der Einzug bis Ende des Jahres 2023 geplant. Das „Gläschen zum Anstoßen“ musste auf Grund von Corona leider entfallen, besonders Mutige hatten jedoch die Möglichkeit, mit dem Bagger selbst Hand am neuen Wohnprojekt anzulegen.