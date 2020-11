Wohnen und Arbeiten: Neues Projekt im Dornbirner Wallenmahd

Im Dornbirner Wallenmahd sollen bis 2021 neue Wohnungen und Co-Working-Spaces entstehen. VOL.AT war beim Spatenstich vor Ort.

Am Mittwoch fiel der Startschuss für ein neues Wohn- und Co-Working-Projekt in Dornbirn. Continuum Immobilien lud zum Spatenstich im Dornbirner Wallenmahd 16.

So soll das fertige Projekt aussehen. Bild: Continuum

Fertigstellung bereits 2021

Je nach Projekt entstehen unterschiedliche Co-Living und Co-Working-Flächen. In Dornbirn sind 40 Wohnungen, sowie 80 Quadratmeter Co-Working und Co-Living-Bereich geplant. Das Gebäude soll zudem mit einer 180 Quadratmeter großen Dachterrasse ausgestattet werden. Am Standort soll eine Gemeinschaft für modernes und flexibles Wohnen und Arbeiten entstehen. Die Bauherren rechnen mit einer rund 15-monatigen Bauzeit. Das Projekt im Dornbirner Wallenmahd soll bis 2021 fertiggestellt sein. Geplant sind weitere Projekte dieser Art in Hard, Lauterach, Feldkirch, Lustenau und Wolfurt.