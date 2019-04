Wohnen in Vorarlberg: Luxus-WG statt Hotel in Bregenz

Aus dem elterlichen Vier-Sterne-Hotel in der Bregenzer Kaiserstraße machte Stefanie Brugger eine Luxus-WG mit acht Zimmern. Gefragt sind die Zimmer vor allem bei EU-Bürgern, die in Vorarlberg arbeiten.

Der Wohnungsmarkt in Vorarlberg darf wohl als angespannt bezeichnet werden. Wohngemeinschaften sind in Vorarlberg weniger verbreitet als in den großen Universitätsstädten östlich des Arlbergs. Umso mehr fällt daher diese “Luxus-WG” in Bregenz auf, die sich im ehemaligen Hotel Kaiser in der Kaiserstraße befindet.