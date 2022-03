Wohnbeihilfe, Flüchtlinge und Wirtschaftsbund

Landesrat Christian Gantner, Christoph Hinteregger, ehemaliger WKV-Spartenobmann Industrie und Michael Diettrich, Sprecher der Vorarlberger Armutskonferenz heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Etwa 1100 Flüchtlinge aus der Ukraine sind bisher in Vorarlberg angekommen. Vor allem Frauen und Kinder versuchen hier eine sichere Unterkunft zu finden. Bisher ist das schon in 59 Vorarlberger Gemeinden möglich. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist groß. In "Vorarlberg LIVE" redet Landesrat Christian Gantner (ÖVP) heute über weitere Unterkünfte und Pläne, wie es mit den Ukrainer:innen in Vorarlberg weitergeht.