Wohn- und Kleinkindbetreuung vor Fertigstellung

Noch in diesem Monat werden die neuen Wohnungen und die Kleinkindbetreuungseinrichtung in der Gehrenstraße ihrer Bestimmung übergeben.

Weiler . Nach rund zwei Jahren Bauzeit nimmt das neue Mehrgenerationenhaus in der Gehrenstraße weiter Form an und steht bereits kurz vor der Vollendung.

Nach eingehender Planung startete in Weiler im Frühjahr 2022 die Umsetzung des Projektes für ein Haus für mehrere Generationen. In unmittelbarer Nähe zum Kindergarten Gehren wurde in den vergangenen Monaten ein neues Gebäude errichtet, das neben Räumlichkeiten für eine Kleinkindbetreuung auch Platz für Starterwohnungen sowie barrierefreie Einheiten für ältere Personen samt Tiefgarage bietet. Die Gemeinde Weiler erwarb dazu im neuen Gebäude Flächen für die Kleinkindbetreuung und schafft dabei im Erdgeschoss des Gebäudes auf rund 550 Quadratmetern mit drei großzügigen Gruppenräumen ein zukünftiges kleines Paradies für die Kleinsten der Gemeinde.