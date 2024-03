Wohn-Horror für Flüchtlinge: Schimmel, keine Heizung und überhöhte Mieten

In Wien geraten Flüchtlinge zunehmend in bedenkliche Wohnverhältnisse. Kleine Wohnungen unter miserablen Bedingungen zu hohen Preisen werden vermietet.

In der österreichischen Hauptstadt Wien werden Flüchtlingen kleine Wohnungen zu einem Mietpreis von 500 Euro angeboten, die weder über eine Küche noch über eine Heizung verfügen und lediglich ein Klo auf dem Gang bieten. Diese Wohnungen, häufig in Mehrfamilienhäusern gelegen, bieten kaum Lebensqualität, wie die ORF-Sendung "Report" aufdeckte.

Schimmelbefall und Wasserschäden

Ein besorgniserregendes Bild zeigt sich insbesondere in der Othmargasse, wo das Stiegenhaus von Schimmel befallen ist. Regenwasser führt zu Überschwemmungen und tropft von der Decke. Ähnliche Zustände mit völlig verdreckter Dusche wurden auch in anderen Wohnungen festgestellt, beispielsweise in der Salzachstraße.