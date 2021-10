Wohlfühlkräuter für die Winterzeit

Mit Iris Lins vom Kräuternest wurden im Domino winterliche Wohlfühlpakete zubereitet

FRASTANZ Speziell in den kalten Wintermonaten tun nicht nur der Seele, sondern auch dem Immunsystem kleine Streicheleinheiten gut. Darum lud das Domino Frastanz die Referentin Iris Therese Lins vom Kräuternest aus Rankweil ein, wohltuende Kräuter für den Winter vorzustellen und gemeinsam mit den Teilnehmerinnen unter professioneller Anleitung Gewürzbalsam, Sauerhonig und wärmende Badetees herzustellen.

Unter dem Motto „Das kleine Wohlfühl-Paket für den Winter“ wurde dabei alles erzeugt, was im Winter gut tut. Zuerst wurden wohltuende Kräuter mit Honig und Essig zu einem Sauerhonig (Oxymel) angerührt, der das Immunsystem und die Verdauung unterstützt. Anschließend wurden mit Roggenmehl und Kräutern individuelle Bade-Tees angerührt und mit wärmendem Gewürzbalsam stimmte man sich auf lange Winterabende ein.

Mithilfe der vier Temperamente der Traditionellen Europäischen Medizin und der dazu passenden Kräuter stellten die Teilnehmerinnen persönliche Kräutermischungen her, wobei sie praktisch erfahren konnten, welche Kräuter ihnen individuell am besten liegen. Diese Kräuter konnten nach dem Kurs mit nach Hause genommen werden und dort auf verschiedenste Weise, vom Fußbad bis zur Badewanne, wohltuend für ganze Familie eingesetzt werden.

„Bei uns in Vorarlberg wächst vor der Haustür eine große Vielfalt an Kräutern, wo wir aus dem Vollen schöpfen können“, lautet der Rat der Kräuterexpertin. HE