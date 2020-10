Wohl erstmals mehr als 2.000 Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich hat am Samstag offenbar den höchsten Stand des Jahres erreicht, wie mehrere Medien berichten. Kanzler Kurz mahnt: "Ein exponentielles Wachstum hat es an sich, dass es notgedrungen am Ende immer in einem Lockdown endet."

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich hat am Samstag offenbar den höchsten Stand des Jahres erreicht. In den letzten 24 Stunden wurden mehr als 2.000 Infektionen gemeldet - von Freitag auf Samstag gab es 2.317 neue positive Corona-Fälle, wie mehrere heimische Medien berichten (noch keine offiziellen Zahlen vom Gesundheitsministerium).

Am Vortag waren 1163 Neuinfektionen verzeichnet worden. Der sprunghafte Anstieg kam zustande, weil Wien und Niederösterreich Fälle nachmeldeten.

Sebastian Kurz zu exponentiellem Wachstum und Lockdown



Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sagt am Freitag in Brüssel zur Notwendigkeit, die starke Zunahme der Corona-Neuinfektionen in seinem Land zu bremsen. "Ein exponentielles Wachstum hat es an sich, dass es notgedrungen am Ende immer in einem Lockdown endet."

Mehr regionale und demnächst bundesweite Maßnahmen

Nach erstmals auch rot aufleuchtenden Regionen auf der Corona-Ampel sind am Freitag weitere lokale Maßnahmen zur Viruseindämmung beschlossen worden. Für ganz Österreich kündigte nach Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) nun Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ebenfalls Verschärfungen an. Details sollen am kommenden Montag beschlossen werden.

Nach der Sitzung der Ampel-Kommission waren am Donnerstagabend vier Bezirke in drei Bundesländern auf Rot gestellt worden. Betroffen sind Wels-Stadt in Oberösterreich, Hallein in Salzburg sowie Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land in Tirol. Wels verstärkte daraufhin am Freitag die Sicherheitsmaßnahmen in Alters- und Pflegeheimen. Dies wurde für ganz Oberösterreich ebenso beschlossen wie eine verpflichtende Gäste-Registrierung in der Gastronomie. Die Verordnung tritt am Dienstag in Kraft.

In Innsbruck schloss Bürgermeister Georg Willi (Grüne) weitere Maßnahmen nicht aus. In der "Schublade" seien "zu diskutierende, verschärfende Maßnahmen", welche die Sozialkontakte weiter einschränken, berichtete Willi. Er werde sich jetzt aber "die nächsten Tage" anschauen.

Merkel schwört Bürger auf Kampf gegen Corona ein: Jeder Tag zählt



In einem dramatischen Appell hat Kanzlerin Angela Merkel die Bürger aufgefordert, angesichts sprunghaft steigender Infektionszahlen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beizutragen. "Wir müssen jetzt alles tun, damit das Virus sich nicht unkontrolliert ausbreitet. Dabei zählt jetzt jeder Tag", sagte die CDU-Politikerin in ihrer am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Videobotschaft. "Ich bitte Sie: Verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist, auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause, an Ihrem Wohnort."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnte mit Blick auf die Nachverfolgung von Infektionsketten vor einem "Kontrollverlust" in einigen Regionen in Deutschland. "Das ist hochgefährlich", sagte der CSU-Politiker der "Passauer Neuen Presse".

Merkel sagte, Deutschland befinde sich in einer "sehr ernsten Phase" der Pandemie. Diese breite sich wieder rapide aus, schneller noch als zu Beginn vor mehr als einem halben Jahr. "Der vergleichsweise entspannte Sommer ist vorbei, jetzt stehen uns schwierige Monate bevor. Wie der Winter wird, wie unser Weihnachten wird, das entscheidet sich in diesen kommenden Tagen und Wochen. Das entscheiden wir alle durch unser Handeln."

Aktuelle Corona-Zahlen für Vorarlberg

Mit Stand Samstagvormittag (12 Uhr) wurden in Vorarlberg bisher 2.751 Personen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. 2.053 davon sind wieder genesen, 27 Personen sind verstorben. Im Betrachtungszeitraum wurden sechs Personen gesund gemeldet bei 54 Neuinfektionen. Aktiv positiv sind am Samstagvormittag 671 Personen - eine Zunahme um 48 Personen gegenüber Freitag 16 Uhr.

Die Zahlen je Bezirk

Die meisten aktiven Fälle gibt es derzeit im Bezirk Bregenz (242). Danach folgen Feldkirch (224), Dornbirn (119) und Bludenz (82).