Wohin in Bludenz

Bludenz. Bunt und abwechslungsreich präsentiert sich die Woche in Bludenz. Hier die Termine im Überblick:

MO, 22. April 2024

19 Uhr, Remise Bludenz: Bludenz in der frühen Neuzeit (1500-1800): Vortrag mit Univ.-Doz. Dr. Manfred Tschaikner

In den drei Jahrhunderten der Frühen Neuzeit wurde Bludenz zunächst von den Ausläufern des Bauernkriegs von 1525 erfasst, erlebte die Glaubensspaltung mit einer starken Zuwendung zu reformiertem Gedankengut und geriet bald in einen generationenlangen Konflikt mit den nach Unabhängigkeit strebenden Montafonern. Heftige innere Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen städtischen Interessensgruppen und Schichten wurden durch die hohen steuerlichen Belastungen im Zuge der häufigen Kriege im 17. Jahrhundert verschärft. Unmittelbar betrafen die militärischen Ereignisse Bludenz aber nur einmal während des Dreißigjährigen Kriegs. Im 18. Jahrhundert wehrte sich die auf ihre Verwaltungsautonomie bedachte Stadt lange, letztlich aber vergeblich gegen die Ansprüche des sich ausbildenden absolutistischen Staats. Sichtbarster Ausdruck der gewandelten Zeiten bildete das anstelle der alten Burg Bludenz neu errichtete Barockschloss der Freiherren von Sternbach. Eintritt frei. Veranstalter: Geschichtsverein Region Bludenz, c/o Stadt-archiv Rathaus Bludenz. www.bludenz-events.at

MI, 24. April 2024

17 Uhr, BMX-Anlage Bludenz: BMX-School Bludenz Kurs 1/5. Infos unter: www.bmx-bludenz.at

17 Uhr, Gasthaus Stern: Bludenz im Fokus. Treff für Geschichtsinteressierte und Sammler*innen

Am letzten Mittwoch im April lädt der Geschichtsverein im Rahmen der aktuellen Projekte Stadtlabor Bludenz und „Gemeinsam Stadt erforschen“ zum Treff und Austausch über die Bludenzer Geschichte und Geschichten aus Bludenz ein. Kommen Sie mit Christof Thöny und Stefan Stachniß ins Gespräch und erfahren Sie mehr über die Hintergründe, Ideen und Ziele der Projekte. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Geschichten, historischen Schriftstücke oder Bilder mitbringen und dadurch die Sammlung über Bludenz mit ihren persönlichen Dokumenten erweitern. Eintritt frei. Veranstalter: Geschichtsverein Region Bludenz, c/o Stadtarchiv Rathaus Bludenz. www.bludenz-events.at

DO, 25. April 2024

17 Uhr, BMX-Anlage Bludenz: BMX-School Bludenz Kurs 6. Infos unter: www.bmx-bludenz.at

FR, 26. April 2024

8.30 bis 11 Uhr, Café Zäwas/Kirchgasse 8: Workshop für Frauen „Durchblick im digitalen Dschungel“.

Anmeldung unter: elternarbeit@caritas.at . Ein Projekt des Sozialsprengel Raum Bludenz. www.bludenz-events.at

15 Uhr, Remise Bludenz: Kindertheater Feuerblau „Mutig wie ein Löwe“. Die kleine Maus hat es satt: Immer wird sie von den anderen Tieren übersehen, gequetscht, geschubst und nicht ernst genommen.

„Wie schön wäre es“, denkt die kleine Maus, „wenn ich auch so brüllen könnte wie der Löwe. Dann würde ich mit Sicherheit wahrgenommen.“ Und so übt und übt sie, möglichst furchterregende Laute von sich zu geben, aber mehr als ein „Fiep, Fiep“ kommt dabei nicht heraus. Sie beschließt also, sich an den König der Tiere, den stolzen Löwen, zu wenden. Er soll ihr das Brüllen beibringen.

Ob der Löwe eine Maus unterrichtet? Oder ob sie als Festmahl auf seinem Teller landet?

Mut ist nicht gleichbedeutend mit Größe, es ist viel mehr … eine philosophische Reise für kleine und große Zuschauer:innen.

Eine Produktion vom Theater Feuerblau

Schauspiel, Inszenierung: Monika Zöhrer & Klaus Seewald

Komposition, Musik: Christof Ressi

Bühne, Lichtdesign: Christina Bergner

Kostüme: Barbara Häusl

Puppenbau: Katharina Krois

Maskenbau: Monika Zöhrer & Klaus Seewald

Theater Feuerblau wurde 2013 von Monika Zöhrer und Klaus Seewald gegründet und steht für zeitgenössisches, kritisches und professionelles Theater. Mit aktuellen Produktionen sind sie in ganz Österreich unterwegs und durften auch schon Gastspiele in Albanien, Deutschland, Italien, Großbritannien, Mazedonien, Rumänien, Russland und Serbien zeigen.

Die Gruppe hat eine eigenständige Theater-Sprache entwickelt und arbeitet ständig weiter daran. Diese verbindet Körper, Objekte, Puppentheater, Tanz, Musik, Bühnenbild, Video und Lichtgestaltung mit dem Ziel ein sinnliches Theatererlebnis zu schaffen.

PREISE

Für Kinder ab 4 Jahren

Eintritt: Erwachsene € 10,- / Kinder € 7,- | jeweils € 1,- Ermäßigung mit Familienpass

14 Uhr, Fabrik Klarenbrunn: be a mindchanger fesival. Die neue Plattform für die drängendsten Fragen unserer Zeit. Ein Festival mit Vorträgen und Diskussionen von und mit Menschen, die Fakten in den Mittelpunkt stellen.

Festival Programm: Beginn: 14.00 Uhr. Einlass: 13.00 Uhr

MUSIC INSPIRES EVERYONE

Christian Reichart, Björn Teske, Fleur Weiland

KLIMA-KIPP-PUNKTE

TICKENDE ZEITBOMBEN

Helga Kromp-Kolb (live-stream)

KLIMAWANDEL IM LABOR.

EIN ECHTZEIT-VERSUCH

Andreas Jäger, David Schmidmayr,

Gerald Swoboda

ATMEN SIE TIEF DURCH.

KULTURGESCHICHTE DER

KLIMAWAHRNEHMUNG

Eva Horn

ZWILLINGSKRISE ARTENSTERBEN

Dominique Zimmermann

TAGESTICKET 46,50 €

inkl. Essen & Getränke

LÖSUNGEN

Andreas Jäger

EU-KLIMASTRATGIEN IM FOKUS

Eva Glawischnig

DAS IST KEINE GENERALPROBE

Andreas Jäger, Eva Glawischnig, Reinhold Bilgeri, Dorothea Sick-Thies, Eva Horn, Christian Häckl, Jörg Kachlmann

anschließend

FLYING VEGAN DINNER

LIVE IN CONCERT

Reinhold & Laura Bilgeri

AFTERPARTY DJ Audiomed

Moderation Volker Piesczek

20 Uhr, Villa K. (Jellerstraße 16): Horrible Punk Rock Night. Am 26. April wird die Ruhe in Bludenz gestört, denn „Horrible Punk-Rock“ startet in die nächste Runde!

Wir freuen uns auf „Das Allgemeine Chaos Kommando (A.C.K.)“ und „rAttentat“. Eine dritte Band wird noch bekanntgegeben! Facts: FR, 26. April 2024 // Einlass: 20:00 Uhr // ab 16 Jahren

Eintritt regulär € 15,- // € 12,- für Villa K.-, Raiba- und aha-Members. Veranstalter: OJA Bludenz – Villa K. Infos unter: www.villak.at

SA, 27. April 2024

9 Uhr, Gemeinschaftsraum Maierhof, Eltern.Chat-Moderator*in werden (Schulung) Unsere Moderator*innen sind das Herzstück von eltern.chat! Sie bringen Elternbildung auf sympathische Art bis in die Wohnzimmer der Eltern.

Du bist selbst Mama?

Du sprichst eine andere Sprache und gut Deutsch?

Du triffst oft und gerne andere Eltern?

Dann bist du die Richtige für eltern.chat. Werde Moderator*in und Teil der kunterbunten eltern.chat Familie.

Die nächste Schulung ist am 27. April, in Bludenz/Brunnenfeld, im Gemeinschaftsraum Maierhof 2, geplant und dauert von 9 Uhr bis 17 Uhr.

Du bist interessiert? Melde dich einfach….

Kathrin Neugebauer, Tel. 0664 602 08 162 oder per E-Mail kathrin.neugebauer@sozialsprengel-bludenz.at

Mag. Wilma Loitz, Tel. 0676 832 40 71 39 oder per E-Mail eltern.chat@kath-kirche-vorarlberg.at

20 Uhr, Muttersberg: Böhmischer Frühling auf dem Muttersberg. ab 22:30 Uhr Stimmung und Tanz mit dem Trio HGH. Die Musikantinnen und Musikanten der Stadtmusik Bludenz freuen sich bereits auf ein musikalisches Wiedersehen! Kartenvorverkauf: Günter Tschenett | Tel.: +43 664 2214333 | E-Mail: guenter@tschenett.cc. www.stadtmusikbludenz.at

SO, 28. April 2024

ab 09 Uhr, Bludenz: Bludenz läuft 2024. Bei uns zählst DU! Bludenz-läuft bietet für alle die passende Herausforderung. Alle Lauffans können auf 6 km, 7 km, 14 km und 21,1 km Strecke wieder Wettkampfluft schnuppern und auch die Landesmeisterschaften im Halbmarathon werden in Bludenz ausgetragen.

NEU! Sportunion übernimmt Startgebühren für Inklusionsteilnehmer

Unser Partner Sportunion übernimmt für alle Teilnehmer:innen mit Handicap die Startgebühr. Die Veranstalter setzen damit ein klares Zeichen, für Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.

Meetingpoints für teilnehmende Unternehmen bei Bludenz-läuft!

Gesucht wird auch das aktivste Firmenteam. „Wir haben eine attraktive Meetingpoint-Area für die teilnehmenden Unternehmen, wo sie ihre Laufteams empfangen können und dann gemeinsam starten und anschließend ihren Erfolg feiern können“, so Rennleiter Richard Föger.

Vorarlberg bewegt – Kindermarathon „RENNEN STATT PENNEN!“

Für unsere kleinen Läufer:innen warten beim Vorarlbergbewegt Kindermarathon verschiedene Bewerbe und die Anmeldung ist kostenlos!

Weitere Infos und Anmeldung unter: Bludenz läuft (w3-sport-events.com)

Fragen gerne an: info@bludenz-laeuft.at. www.bludenz-laeuft.at

DI, 30. April 2024

18.30 Uhr, Rathaus Bludenz: „Wer rastet, der rostet! Die gesundheitsfördernde Balance zwischen Aktivität und Ruhe im Alter“. Nach einer kurzen Einführung in die Bedeutung von Aktivität und Bewegung für Atmung und Kreislauf, Bewegungs- und Stützapparat und Hirnleistung, werden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, wie Aktivität und Bewegung in den Alltag integriert (Mitmachübungen) werden können. Unter anderem werden einige gängige Alltagsaktivitäten analysiert und deren „Fitness-Gehalt“ aufgezeigt, ebenso wird auf altersrelevante Themen eingegangen, wie: Sturzangst, Schwindel, Alterstypische Einschränkungen, Rücken- und Gelenksschule und Hilfsmittel.

Petra Hartmann – Sicheres Vorarlberg

(in Kooperation mit „Pflege im Gespräch“)