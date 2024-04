Wohin in Bludenz

Bludenz. Bunt und abwechslungsreich präsentiert sich die Woche in Bludenz. Hier die Termine im Überblick:

9 Uhr, „Wir spielen Deutsch“ richtet sich an Kinder von 0-4 Jahren und deren Eltern, um gemeinsam spielend Deutsch zu lernen und zu üben.

Wir werden gemeinsam basteln, entdecken und ganz viel sprechen. Die Teilnahme am Angebot erleichtert den Kindern den Eintritt in die Spielgruppe bzw. den Kindergarten und ist kostenlos.

10 bis 12 Uhr, Remise Bludenz: Infotag rund um Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Bludenz wirtschaftet nachhaltig! Nachhaltigkeit ist in aller Munde und greift auch über in Themen wie Firmenfeiern und Outdoorevents. Der Spezialist Holger Sigmund informiert über Top-Insights, berät zu Einzelaktionen und gibt Einblicke in mögliche Zertifizierungen.