Wohin in Bludenz

Bludenz. Bunt und abwechslungsreich präsentiert sich die Woche in Bludenz. Hier die Termine im Überblick:

MI, 3. März 2024

9 bis 11 Uhr Eltern-Kind-Café. Das Eltern-Kind-Café bietet Raum und eine gemütliche Atmosphäre, damit die Eltern Erfahrungen austauschen und die Kinder sich in der Spielecke austoben können. Diese regelmäßig stattfindende Veranstaltung bietet Eltern die Gelegenheit, sich zu treffen, sich auszutauschen und eine gemütliche Zeit miteinander zu verbringen. Alle Termine finden im Café Zäwas in der Kirchgasse 8, in Bludenz statt. Kaffee und Frühstück werden kostenlos angeboten.

19.30 Uhr, Traube Braz.Alpen.Spa.Golf.Hotel: Jahreshauptversammlung des Tourismusvereines Braz. Infos/Veranstalter: Tourismusverein Braz, Obmann Thomas Walch, T +43 664 4233211, info@landhauswalch.at

19 Uhr, Remise Bludenz: LeinwandLoung: “The Holdovers”.

USA 2023, 133 min, engl. O.m.U.

Regie: Alexander Payne

Darsteller:innen: Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph, Carrie Preston, Dominic Sessa, Andrew Garman, Gillian Vigman, Ian Dolley

Altersfreigabe: ab 12 (empfohlen ab 14)

Ein verschrobener Geschichtslehrer an einer Highschool ist gezwungen, über die Feiertage mit einem Schüler, der keine Familienpläne hat, auf dem Campus zu bleiben. – „Eine großartige Tragikomödie mit Ausnahmeschauspieler Paul Giamatti in einer neuen Glanzrolle“ (Profil)

Weihnachtsstimmung? Leider nein! Im Elite-Internat Barton Academy betreut der unbeliebte Lehrer Mr Hunham (Paul Giamatti) die unglücklichen Schüler, die nicht wissen, wo sie die Feiertage verbringen sollen. Nach ein paar Tagen ist nur noch ein Schüler übrig, der aufmüpfige Angus (Dominic Sessa). Zusammen mit Köchin Mary (Da’Vine Joy Randolph) erleben sie allerlei kuriose Missgeschicke und bewegende Momente, die das ungleiche Trio zu einer Ersatzfamilie wider Willen zusammenschweißen.

„Eine großartige Tragikomödie mit Ausnahmeschauspieler Paul Giamatti in einer neuen Glanzrolle“ (Profil)

„Ein großer, wunderbarer Film – für fünf Oscars nominiert“ (Süddeutsche Zeitung)

„Ein Feel-Good-Movie, das seine Geschichte derart überzeugend erzählt, dass sich auch mehrfaches Anschauen lohnt.“ (Der Standard)

„Es ist bewegend und zugleich vergnüglich, wie Payne aus dem Film die Geschichte eines Mannes schält, der ein zweites Mal ins Leben treten kann. …Die Welt hält mehr bereit als Frust und Suff.“ (Der Spiegel)

Ausführliche Rezension unter: https://www.film-netz.com/post/the-holdovers

Verleih: UPI – Universal Pictures Austria

Eintritt: € 12.- / € 10.- | Schüler € 8.-

Kartenreservierung und Information: +43 (0) 664 500 55 36 | info@allerart-bludenz.at | www.allerart-bludenz.at oder auf www.laendleticket.com

DO, 04. April 2024

19.30 Uhr, Tageszentrum Zäwas/Kirchgasse: Bludenzer Table Quiz - Pflichttermin für Freunde des Wissens-Wettkampfs! An jedem ersten Donnerstag im Monat treffen sich Quiz-Freunde im Zäwas zu einem unterhaltsamen, spannenden Abend. Melden Sie sich als Team (3-4 Personen) oder als Einzelperson, die mit anderen „Singles“ zu einem Team (3-4 Personen) geformt wird, an und messen Sie sich mit anderen Teams. Das Team, das die meisten Fragen aus unterschiedlichen Wissensgebieten beantworten kann, gewinnt. Spannung, Spaß und Unterhaltung sind garantiert.

Das Table-Quiz findet jeden ersten Donnerstag im Monat statt.

Leitung: Mag. Otto Schwald

Termin: Do, 04.04.2024, 19:30 – 21:30 Uhr

Ort: Zäwas, Kirchgasse Bludenz

Eintritt: 9,- (Gebühr ist direkt vor Ort zu bezahlen)

Um Anmeldungen wird gebeten unter: Tel. 05552 65205, E-Mail / info@vhs-bludenz.at

FR, 05. April 2024

19.30 Uhr, Remise Bludenz: Kultur.LEBEN: Alexander Swete. Alexander Swete gehört zu den führenden und international gefragtesten Gitarristen Österreichs. Sein ausdrucksstarkes Spiel, sein Klangsinn und seine virtuose Leichtigkeit begeistern sowohl Kritik als auch Publikum. Auf seinem derzeitigen Programm stehen Werke von Niccolò Paganini, Isaac Albéniz sowie Astor Piazzolla und Federico Moreno Torroba.

Seine Konzertreisen führen ihn durch die ganze Welt. Er spielte auf beinahe allen wichtigen Bühnen wie der Carnegie Hall New York, Royal Festival und Wigmore Hall London, Radio France Paris, Philharmonie Kiev, Philharmonie Köln, Herkulessaal München, Musikverein Wien und vielen anderen.

Das Kultur.LEBEN Programm der Dr.-Toni-und Rosa-Russ-Preisträgerin Maria Müller trägt bereits seit drei Jahrezehnten maßgeblich zur kulturellen Bereicherung der Region bei und ermöglicht Waisenkindern im Caritasprojekt „Hannas Orphans Home“ in Äthiopien die Chance auf eine bessere Zukunft. Alle Künstler:innen dieses Formats verzichten auf ihre Gagen, während der Erlös aus den Veranstaltungen den Kindern in dem Projekt zugutekommt.

PREISE

Tickets: VVK & AK: 35 Euro / Abo: 350 Euro

Kartenvorverkauf: online auf www.laendleticket.com sowie in allen Sparkassen und Raiffeisenbanken in Vorarlberg

19.30 Uhr, Pfarrzentrum Heilig Kreuz (Sägeweg 16): „Die Kraft des Unterbewusstseins“. Interessieren Sie sich, wie Sie die Kraft Ihres Unterbewusstseins – eine der am stärksten in uns Menschen wirkenden Kräfte – in eine optimale Richtung lenken können? Mit welchen Techniken Sie dies erreichen? Welche Faktoren dabei die wichtigste Rolle spielen?

Die Antwort auf diese Fragen sowie weitere eindrucksvolle Informationen und Techniken erhalten Sie in diesem Vortrag.

Darüber hinaus werden Sie auf erstaunliche Art und Weise erleben wie deine Gedanken in deinem Körper wirken. Ebenso wie ein Teilnehmer aus dem Publikum live hypnotisiert wird.

Völlig kostenfreier Bonus am Vortrag: 3 stündiger Videokurs mit einzigartigen Tipps und Techniken zum Vortragsthema.

Tickets sind (nach Verfügbarkeit) auch an der Abendkassa erhältlich. Begrenzte Teilnehmerzahl.

Tickets:

www.oeticket.com oder bei allen Raiffeisenbanken, Libro Filialen, Trafiken und bei allen Ö-Ticket Verkaufsstellen erhältlich.

Eintritt: Ticket – Vorverkauf: 25 € Ticket – Abendkasse: 30 €

Ort: Pfarrzentrum Heilig Kreuz

Sägeweg 16 6700 Bludenz

SA, 06. April 2024

20 Uhr, Remise Bludenz: Markus Linder „Tschaka – Laka“ – Die Sprache der Musik. Markus Linder präsentiert sein zehntes Musik-Comedy-Programm: „Tschaka – Laka“ – die Sprache der Musik

Nach dem ländleweit erfolgreichen Programm ‚DUO SUNSHINE‘ mit Maria Neuschmid begibt sich Musik-Comedian und Fernsehpfarrer MARKUS LINDER wieder auf Solo-Pfade und präsentiert sein zehntes Solo-Programm ‚TSCHAKA-LAKA – Die Sprache der Musik‘, in dem er die Sprache der Musik entschlüsselt und sich auf eine Reise durch unser Klang-Universum begibt!

Wie funktioniert ein Ohrwurm? Warum gibt es in Vorarlberg so wenig echte Liebeslieder? Wie steht es um die Zahlen-Magie im deutschen Schlager? Warum ist Schwimmen auf der Nudelsuppe gesund? Warum wäre beim Dreh zu ‚Spiel mir das Lied vom Tod‘ um ein Haar Linders Melodika zum Zug gekommen? Und was hat der Toast Hawaii mit dem Ländle zu tun? Fragen über Fragen, die alle in ‚Tschaka-Laka‘ beantwortet werden! Und wenn MARKUS LINDER dann, seinem Idol Dean Martin auf den Fersen, neben Keyboard, Flügel, Hang, Kazoo, Melodika, Maraca und Ukulele mit Ganzkörpereinsatz den ‚Dancefloor‘ rockt, bleibt kein Auge trocken! ‚TSCHAKA-LAKA‘ – Ein Seminar in Sachen Dauerberieselung !

Regie: SABINE LINDER

PREISE

Vorverkauf: € 25,- regulär / € 23,- ermäßigt

Abendkassa: € 27,- regulär / € 25,- ermäßigt

Veranstalter: Kulturabteilung der Stadt Bludenz. www.bludenz-events.at

MO, 8. April 2024

Vom Dorf zur Stadt - Bludenz im Mittelalter. 19 Uhr, Remise Bludenz. Vortrag mit tit. ao. Univ.-Prof. Dr. Alois Niederstätter