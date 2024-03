Wohin in Bludenz

Bludenz. Bunt und abwechslungsreich präsentiert sich die Woche in Bludenz. Hier die Termine im Überblick:

MO, 25. März 2024

19 Uhr, Remise Bludenz: „Der Bludenzer Raum von der Frühgeschichte bis zum Ende der römischen Epoche“. Vortrag mit assoz.-Prof. Mag. Dr. Brigitte Truschnegg

Die besondere verkehrstechnische Lage am Schnittpunkt mehrerer Täler begünstigte die vielfältige Entwicklung des Bludenzer Raumes. Gräberfunde und Fundobjekte wie Arbeitsgeräte, Gewandnadeln, Bronzefiguren, Keramik und Münzen zeugen von regen wirtschaftlichen und kulturhistorischen Aktivitäten. Anhand zentraler Fragen werden die Frühgeschichte und historischen Anfänge des Bludenzer Raums skizziert: Welche Quellen stehen für die Zeit bis zirka 500 n.Chr. zur Verfügung, und welche Einblicke geben die archäologischen Fundplätze in Siedlungstätigkeiten sowie in wirtschaftliche und kulturelle Aspekte des Lebens. Wie in der Gegenwart stellt sich auch für diese frühen Epochen die Frage, wie der Bludenzer Raum mit den umliegenden Regionen vernetzt war, mit welchen Kulturgruppen ein Austausch stattfand und wie sich die römische Epoche auf den Raum ausgewirkt hat. Eintritt frei. Veranstalter: Geschichtsverein Region Bludenz, c/o Stadtarchiv Rathaus Bludenz. www.bludenz-events.at

DI, 26. März 2024

18.30 Uhr, Rathaus Bludenz: Ethikteam im Krankenhaus – Was macht ein Ethikteam? Interview mit Prim. Dr. med. Ruth Krumpholz und Krankenhausseelsorgerin Teresa Loichen

„Etikteam im Krankenhaus“: Was macht eigentlich ein Ethikteam im Krankenhaus? Welche Professionen und Personen sind betroffen? Wie mit Herausforderungen und Grenzen umgehen? Zwei Vertreterinnen vom Landeskrankenhaus Bludenz sprechen über ihren Berufsalltag und geben Einblick, wann und wo ein Ethikteam bei schwierigen Situationen sehr hilfreich sein kann.

Mit Moderation von Stadträtin Andrea Mallitsch und in Kooperation mit dem Landeskrankenhaus Bludenz. Eintritt frei!

Mit der Bitte um Voranmeldung unter +43 5552 63 621 – 243 oder gesundheit@bludenz.at.

SA, 30. März 2024

10-13 Uhr, Altstadt Bludenz: Endlich Ostern! Der Osterhase kommt nach Bludenz!

Am Samstag, den 30. März 2024 dreht sich in der Bludenzer Altstadt alles um die Hasen- ob Groß, Klein oder schokoladig! Sei dabei!

Wer hoppelt denn da? – Die Lila Schmunzelhasen sind wieder unterwegs!

Nicht nur Kinder haben bei einem Besuch in der Bludenzer Altstadt am Karsamstag was zum Staunen. Bei einer gemütlichen Shopping Tour laden zahlreiche Fachgeschäfte, Restaurants und Cafés zum Einkaufen und Genießen ein. Ostergeschenke oder bereits ein neues Frühlingsoutfit, jeder wird fündig. Regionale Spezialitäten und Schmankerl bietet zusätzlich der Stadt & Land Markt in der Innenstadt. Auch die kuscheligen Häschen wird es bei der Kleintierausstellung in der Rathausgasse zu bewundern geben, bei der wissenswertes über die Tiere zu erfahren ist.

Die Highlights:

• Oster-Gewinnspiel

• „König Aurelius & das Gespenst“ Fenstertheater im Habakuk

• Kleintierausstellung in der Rathausgasse

• Stadt- und Landmarkt

• Milka Schmunzelhasen zu Besuch

• Milka-Schoko-Express (nur bei guter Witterung)

Gewinne deinen Einkauf zurück beim Oster Gewinnspiel!

Noch nie hat sich shoppen so gelohnt. Gewinne eine der neuen Bludenzer Gutschein Karten im Wert von deinem Einkauf*!

Wie das geht? Einfach in der Zeit vom 22. bis 30. März 2024 in einem der tollen Mitgliedsbetriebe in der Bludenzer Innenstadt einkaufen, Gewinnspielkarte ausfüllen, Daumen drücken und mit etwas Glück gewinnen!

*Einkauf, maximal EUR 250, –

Weitere Infos findest du hier: WIGE-Ostergewinnspiel – Wige (wigebludenz.at)

Alle Mitgliedsbetreibe: Mitglieder – Wige (wigebludenz.at)

SA, 30. März 2024

09.00-12.00 Uhr, beim Stadt & Land Markt in der Altstadt Bludenz

Der Stadt & Land Markt in Bludenz bietet auch am Karsamstag besondere Aktivitäten: Speisenweihe to-go

Dieses Mal wird österliches Brauchtum in das Marktangebot integriert, eine kulinarische wie auch spirituelle Bereicherung!

Neben den Frischeangeboten des Marktes können direkt am Nepomukbrunnen die eingekauften Speisen gesegnet werden.

So wird die Osterjause mit den Liebsten zu einer spirituellen Tischgemeinschaft ganz im Sinne der religiösen Wurzel dieses Festes. Die zu segnenden Speisen weisen im besten Fall auf die Bedeutung der Auferstehung Christi hin: Brot, Lamm und Ostereier. Wer am Markt nicht fündig wird, kann bei den Bludenzer Bäckereien und Konditoreien besten Ostergenuss erstehen und zur Segnung bringen.

SA, 30. März 2024

11-11.30 Uhr, Nepomukbrunnen/Altstadt: „König Aurelius und das Gespenst“ – Fenstertheater. Ein ganz besonderes Highlight – das Erzähltheater mit Puppen aus den Fenstern des Haus Habakuk, präsentiert von Christian Mair und seinem Team. Die Aufführung findet am Ostersamstag, 30. März um 11 Uhr vor dem Haus Habakuk in der Rathausgasse statt.

Weitere Infos findest du hier: https://www.wigebludenz.at/events/koenig-aurelius-das-gespenst-fenstertheater/

Jedes Jahr zu Ostern werden in Osterland in der ganzen Stadt Ostereier verteilt. Es ist eine besondere Tradition in Osterland, dass der König am Ostersamstag aus seinem Schlossfenster eine Ansprache an sein Volk hält. Alle versammeln sich vor dem Stadtbrunnen und sind gespannt, was der König verkündet.

Doch heuer scheint alles anders zu sein. In Osterland soll ein Gespenst sein Unwesen treiben. Man hört es knarren, quietschen und zischen, und die Menschen in der Stadt sind schon beunruhigt. Auch der König hat Sorge und bittet das Volk bei der Ansprache am Ostersamstag, die Augen und Ohren offen zu halten.

Komm auch du vorbei und hilf, das Osterland von dem Gespenst zu befreien.

Veranstalter: WIGE Bludenz

Eintritt frei. Haus Habakuk, Christian Mair | Rathausgasse 1 | Bludenz+43 6647853553 | info@habakuk.at | Willkommen auf Habakuk

SA, 30. März 2024

Ab 11 Uhr, Der Löwen: „Osterbockanstich“ – Bier – feine Schmankerl – Livemusik (Die Strawanzer). Im Gasthaus Löwen findet ab 11 Uhr der Osterbock-Anstich statt. Anstich ist um 11.30 Uhr, das erste Fass wird gratis ausgeschenkt.