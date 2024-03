Wohin in Bludenz

Bludenz. Bunt und abwechslungsreich präsentiert sich die Woche in Bludenz. Hier die Termine im Überblick:

Bis SA, 23. März 2024

Galerie kukuphi, Bludenz: Ausstellung „Die Rote Tasche“ von Renate Wittwer, Andrea Maria Bauer und Viktor Mangeng. Zentral für die Arbeit von Renate Wittwer war immer schon der Freiheitsbegriff. Die Freiheit eines jeden Menschen sich einen eigenen Entwurf für sein Leben zu machen, sich aus Fesseln zu befreien, nicht auf vorgegebenen Schienen fahren zu müssen. Ist „Die rote Tasche“ ein reines Frauenthema?

Andrea Maria Bauer ist eine Künstlerin, die mit Leidenschaft und Intensität ein Bild von Frauen zeigt, die in festgefahrenen Positionen sind und der Terminus Freiheit wohl in weiter Ferne schwebt.

Victor Mangeng, ein Bildhauer, erschafft menschl. Figuren mit dem Nimbus der „Verständigung“. Seine Skulpturen zeigen uns „Andockstellen“, also Möglichkeiten der Verständigung, der Kommunikation, um ein idealeres Miteinander zu erreichen.

Öffnungszeiten: DO/FR von 16-19 Uhr, SA von 10-14 Uhr sowie telefonische Vereinbarung möglich, T 0650 5633354

DI, 19. März 2024

9 bis 11 Uhr, Sprachtreff für Frauen. Im Maierhof Gemeinschaftsraum in Brunnenfeld findet vom 09.01.-19.03.2024 jeweils Montag und Dienstag zwischen 9.00 Uhr und 11.00 Uhr ein Sprachtreff für Frauen statt.

Anmeldung jederzeit möglich: Regionale Koordinationsstelle für Integration Raum Bludenz, Kathrin Neugebauer, Tel. 0664 602 08 162, integration@sozialsprengel-bludenz.at. Sozialpaten Raum Bludenz, Veronika Winsauer, Tel. 0676 8842 04 014, veronika.winsauer@caritas.at.

DI, 19. März 2024

14 bis 16 Uhr, Sprachtreff für Männer. Deutsch lernen, üben, sprechen … Im Maierhof Gemeinschaftsraum in Brunnenfeld findet ab 20.02.2024 jeweils am Dienstag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr ein Sprachtreff für Männer statt.

In gemütlicher Atmosphäre kann gemeinsam die deutsche Sprache in wichtigen Alltagssituationen (z.B. Arztbesuch, Einkauf, Schule) geübt werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, aber wünschenswert. E-Mail: integration@sozialsprengel-bludenz.at.

MI, 20. März 2024

9 bis 11 Uhr Eltern-Kind-Café. Das Eltern-Kind-Café bietet Raum und eine gemütliche Atmosphäre, damit die Eltern Erfahrungen austauschen und die Kinder sich in der Spielecke austoben können. Diese regelmäßig stattfindende Veranstaltung bietet Eltern die Gelegenheit, sich zu treffen, sich auszutauschen und eine gemütliche Zeit miteinander zu verbringen. Alle Termine finden im Café Zäwas in der Kirchgasse 8, in Bludenz statt. Kaffee und Frühstück werden kostenlos angeboten.

MI, 20. Mär 2024

9 bis 11 Uhr, „Wir spielen Deutsch“ richtet sich an Kinder von 0 - 4 Jahren und deren Eltern, um gemeinsam spielend Deutsch zu lernen und zu üben. Eine Veranstaltung des Sozialsprengels Raum Bludenz.

Wir werden gemeinsam basteln, entdecken und ganz viel sprechen. Die Teilnahme am Angebot erleichtert den Kindern den Eintritt in die Spielgruppe bzw. den Kindergarten und ist kostenlos. Anmeldung: elternarbeit@caritas.at.

Information: Kathrin Neugebauer 0664-60208-162. Sabrina Beck 0676-88420-3018. Bludenz: jeweils Mittwoch (ab 13.03.2024) | 9:00 – 11.00 Uhr | Grete Gulbranssonweg 24.

MI, 20. März 2024

Sprachtreff für Mädchen und Frauen von 18.20 bis 19.20 Uhr im Grete Gulbranssonweg 24. Deutsch sprechen, üben, lernen … im Jänner 2024 startete in Bludenz ein Sprachentreff für Mädchen und Frauen, die ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen. In gemütlicher Atmosphäre wollen wir gemeinsam die deutsche Sprache in wichtigen Alltagssituationen (z.B. Arztbesuch, Einkaufen, Schule …) üben und langsam die Kenntnisse vertiefen oder auffrischen. Die Sprachleiterin Gülsah Inan wird das Sprachentreff mit Unterstützung von der Integrationsfachstelle des Sozialsprengel Raum Bludenz leiten. Die Teilnahme am Sprachtreff ist kostenlos.

MI, 20. März 2024

19 Uhr, Remise Bludenz: LeinwandLounge: „The old oak“. Mittwoch 20.03.2024, 19 Uhr. Großbritannien / Frankreich / Belgien 2024, 113 min, engl. O.m.U.

Regie: Ken Loach. Darsteller*innen: Dave Turner, Ebla Mari, Debbie Honeywood

Altersfreigabe: empfohlen ab 14.

Die glorreichen Zeiten liegen längst hinter dem alten Grubendorf im Nordosten Englands. Im The Old Oak genannten Pub treffen sich nun regelmäßig die Arbeiter, die einst unter Tage ihr Werk verrichteten und schließlich ihrer Meinung nach vom System verraten und ausgespuckt wurden. Doch auch diese Stammgäste reichen Pubinhaber TJ Ballantyne (Dave Turner) nicht, um den Laden vor dem Ruin zu retten. Unruhe in die vergessene Ortschaft bringt auch der Fremdenhass, der den ankommenden Geflüchteten aus Syrien entgegenschlägt. Die sollen in den zahlreichen leerstehenden Häusern des Ortes einquartiert werden und das stößt bei den Alteingesessenen auf wenig Verständnis. Nur TJ Ballantyne verschränkt nicht sofort die Arme, sondern freundet sich mit der jungen Syrerin Yara (Ebla Mari) an. Gemeinsam feilen sie an einem Plan sowohl die Wogen zwischen beiden Lagern zu glätten als auch den Pub zu retten.

In einer einst blühenden, nordenglischen Bergarbeiterstadt, in der der Pub „The Old Oak“ der letzte verbliebene Treffpunkt ist, reagieren die Bewohner:innen ablehnend auf die Einquartierung syrischer Flüchtlinge. – „Zu Herzen gehender Aufschrei nach Menschlichkeit.“ (filmstarts.de)

„Geht ans Herz und ruft in Erinnerung, wo die wahren Werte der Menschlichkeit eigentlich liegen.“ (Sennhausers Filmblog)

„Ein schönes, würdevolles Beispiel für den Glauben an Solidarität und an das Gute im Menschen.“ (arttv.ch)

Verleih: Filmladen Verleih

PREISE

Eintritt: € 11.- / 9.- Schüler 6.- Kartenreservierung und Information: +43 (0) 664 500 55 36 | info@allerart-bludenz.at | www.allerart-bludenz.at oder auf www.laendleticket.com. www.bludenz-events.at.

Do, 21. März 2024, 16 bis 17 Uhr, „Due chiacchiere sul vino!“ – Gscheit Reden über Wein. Wir verkosten 3 Weine, die unser Gastgeber Zio Mario im Sortiment hat, und werden so die Wein-Welt mit Spumante, Prosecco und Vini lisci erkunden.

Unser Gastgeber bekocht uns mit kleinen Assaggi (Kostproben) aus der Küche

Teilnahme nur mit schriftlicher Anmeldung unter: m-lombardi@gmx.at

Kostenbeitrag wird Vorort eingehoben.

Ort: „Zio Mario“ Italienische Feinkost in der Mühlgasse 20

FR, 22. und SA, 23. März 2024

FR ab 13 Uhr & SA ab 9 Uhr, Altstadt Bludenz: Österlicher Kreativmarkt. Wir starten das neue Jahr mit einem bunten Themenmarkt! Sei dabei und bummle durch die Bludenzer Innenstadt. Vielleicht ist ja noch das ein oder andere Ostergeschenk zu finden?

Der Themenmarkt findet am Samstag zeitgleich mit unserem wöchentlichen Frischemarkt statt.

Du bist ein Kreativaussteller und möchtest gerne teilnehmen?

Dann melde dich jetzt an unter: markt@bludenz.at

Marktzeiten:

Freitag 13 bis 18 Uhr

Samstag 09 bis 14 Uhr

Ort: Altstadt Bludenz

Veranstalter: Bludenz Stadtmarketing GmbH

FR von 13-18 Uhr & SA von 9-14 Uhr, Altstadt Bludenz/Josef-Wolf-Platz: Palmbuschbinden für Kinder und Familien in der Bludenzer Altstadt

Der Palmsonntag ist der Beginn der Karwoche. Die Menschen haben einst Jesus Einzug in die Hauptstadt Jerusalem mit Zweigen in den Händen begrüßten und bejubelten. Zur Erinnerung an dieses Fest werden Palmbuschen gesegnet und das Volk zieht in einer feierlichen Prozession in die Kirche ein. Die Stadtpfarren Hl. Kreuz und Herz Mariae Bludenz bieten heuer das Palmbuschbinden für Kinder und Familien beim „Österlichen Kreativmarkt“ an:

Freitag 22.03. von 13.00 bis 18.00 Uhr

Samstag 23.03. von 9.00 bis 14.00 Uhr

Freiwillige Spenden möglich. www.kath-kirche-lebensraum-bludenz.at.

FR, 22. März 2024, 20.30 Uhr, Remise Bludenz. RUBIDEIC Vol. 3

Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung bringt RUBIDELIC Vol. 3 wieder Soundgalaxien von Psytrance bis Forest in die Bludenzer Remise. Lass dich entführen in kosmische Welten durch unsere DJ’s, erlebe freakiges Mapping, Licht und Dekorationen mit allen Sinnen und begib dich mit uns auf eine unvergessliche psychedelische Reise.

Die Dekoration und das Mapping wird von talentierten Künstler*innen gestaltet und wird die Party in eine verrückte Welt verwandeln. OJA Bludenz - Villa K. Jellerstraße 16, 6700 Bludenz. Einlass ab 20:30 Uhr // Eintritt bis 22:00 Uhr € 8,- und ab 22 Uhr € 12,-. Alle Infos unter: www.villak.at.

SA, 23. März 2024

15 Uhr, Villa K.: Kindertheater. In Zusammenarbeit mit dem Theater der Figur.

Facts: Beginn 15:00 Uhr // für Kinder ab 4 Jahren // Eintritt € 4,-

Infos zum Programm unter: http://www.villak.at/

Eintritt: € 4,-. Veranstalter: OJA Bludenz l Villa K., www.villak.at

