Wohin in Bludenz

Bludenz. Bunt und abwechslungsreich präsentiert sich die Woche in Bludenz. Hier die Termine im Überblick:

Andrea Maria Bauer ist eine Künstlerin, die mit Leidenschaft und Intensität ein Bild von Frauen zeigt, die in festgefahrenen Positionen sind und der Terminus Freiheit wohl in weiter Ferne schwebt.

14 bis 16 Uhr, Sprachtreff für Männer. Deutsch lernen, üben, sprechen … Im Maierhof Gemeinschaftsraum in Brunnenfeld findet ab 20.02.2024 jeweils am Dienstag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr ein Sprachtreff für Männer statt.

In gemütlicher Atmosphäre kann gemeinsam die deutsche Sprache in wichtigen Alltagssituationen (z.B. Arztbesuch, Einkauf, Schule) geübt werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, aber wünschenswert. E-Mail: integration@sozialsprengel-bludenz.at.

Astolfo, ein Rentner, der nichts mehr vom Leben erwartet, wird aus seiner Wohnung in Rom vertrieben und findet Unterschlupf im alten Familienhaus, einer Ruine in einer mittelitalienischen Kleinstadt, die einst ein Adelspalast war. Er gewöhnt sich an das Leben in der Provinz, schlägt sich durch, streitet sich mit dem Bürgermeister, findet einen alten Freund, nimmt ein paar Halunken wie ihn auf. Dann lernt er Stefania kennen, eine Frau in seinem Alter, und verliebt sich in sie. Es ist der Beginn eines neuen Lebens, schwieriger, aber auch schöner, echter, das einzig lebenswerte.